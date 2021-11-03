फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Regular monitoring will be conducted to prevent encroachment on land.

Gurugram News: जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए होगी नियमित निगरानी

Thu, 24 Sep 2026 01:05 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Regular monitoring will be conducted to prevent encroachment on land.
बिजली निगम ने भूमि की पहचान, रिकॉर्ड सत्यापन और कार्रवाई के दिए निर्देश
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए निगम ने अधिकारियों को नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगम की भूमि की पहचान कर उसका रिकॉर्ड दुरुस्त रखने तथा मौके की स्थिति का नियमित सत्यापन करने को कहा है।
उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, क्षेत्रफल और सीमांकन सहित राजस्व अभिलेख अद्यतन रखे जाएं। निगम की भूमि पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा पाए जाने पर नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई की जाए और आवश्यकता के अनुसार राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय किया जाए।
विज्ञापन

एमडी ने अधिकारियों को अतिक्रमण से संबंधित मामलों की कार्रवाई की प्रगति और लंबित प्रकरणों की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम की भूमि एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ ने बताया कि निगम की भूमि का प्रभावी संरक्षण भविष्य में विद्युत वितरण ढांचे के विस्तार और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed