Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Red Cross Secretary General emphasizes engaging and training youth in Gurugram

Gurugram News: रेडक्रॉस महासचिव ने गुरुग्राम युवाओं को जोड़ने, प्रशिक्षण पर दिया जोर

Mon, 16 Nov 2026 05:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:46 PM IST
विज्ञापन
Red Cross Secretary General emphasizes engaging and training youth in Gurugram
महासचिव डॉ. सुनील कुमार ने जिला रेडक्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम का औचक निरीक्षण किया
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के महासचिव डॉ. सुनील कुमार ने जिला रेडक्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। डॉ. कुमार ने रेडक्रॉस की गतिविधियों को नई गति देने के लिए युवाओं को सक्रिय रूप से जोड़ने पर बल दिया।
महासचिव ने कर्मचारियों को युवाओं को आजीवन सदस्य बनाकर संगठन से जोड़ने के निर्देश दिए। इससे समाज को रेडक्रॉस के जनकल्याणकारी कार्यों की पूरी जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने स्वयंसेवकों को सिविल डिफेंस की तर्ज पर आपदा मित्र के रूप में तैयार करने का सुझाव दिया। इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं लेना है। डॉ. कुमार ने क्षय रोगियों को प्रोटीन डाइट किट भी वितरित की। उन्होंने रोगियों को पौष्टिक आहार और समय पर दवाइयां लेने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने जिला रेडक्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा भी की।
विज्ञापन

डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि जनभागीदारी से रेडक्रॉस की गतिविधियां अधिक प्रभावी बनेंगी। उन्होंने जिला प्रशिक्षण अधिकारी जितिन शर्मा को निर्देश दिए। औद्योगिक इकाइयों, महाविद्यालयों और स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण बढ़ाने को कहा गया। इसका लक्ष्य लोगों को जरूरत के समय प्राथमिक चिकित्सा देने में सक्षम बनाना है। जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव विकास कुमार ने महासचिव को उनके मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य करने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed