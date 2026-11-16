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Gurugram News: किराया नहीं मिलने पर राजेंद्र पार्क यूपीएचसी पर फिर लटकेगा ताला

Mon, 16 Nov 2026 07:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:42 PM IST
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Rajendra Park UPHC to face closure again over non-payment of rent
अधिकारियों के आश्वासन के बाद खोला गया था केंद्र, अब तक नहीं हुआ भुगतान
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राजेंद्र पार्क स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) पर एक बार फिर ताला लगने की नौबत आती दिखाई दे रही है। क्योंकि भवन का किराया नहीं मिलने से नाराज मकान मालिक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सोमवार का शिकायत पत्र भेजा है। इस पत्र में लिखा है कि 17 नवंबर को दोबारा केंद्र पर ताला लगा दिया जाएगा। इससे पहले भी किराया बकाया होने के कारण मकान मालिक ने यूपीएचसी के गेट पर ताला लगा दिया था। उस समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद केंद्र का ताला खुलवाया गया था, लेकिन उसके बाद अब तक बकाया किराये का भुगतान नहीं किया गया।

मकान मालिक के अनुसार, मार्च 2026 से 16 नवंबर 2026 तक का किराया बकाया है। इस संबंध में पहले भी अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मकान मालिक ने पत्र में जल्द से जल्द बकाया किराया जारी करने की मांग की है। ऐसे में यहां बार-बार ताला लगाने से मरीजों के लिए परेशानी बन रही है।
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राजेंद्र पार्क स्थित यूपीएचसी किराए के मकान में चला रहा है। किराए नहीं मिलने के कारण कई बार यूपीएचसी पर ताला लगाया जा चुका है और कई बार स्वास्थ्य विभाग की वजह से आश्वासन भी दिया गया, उसके बाद भी अब तक मकान मालिक को मार्च से किराया नहीं मिला है।
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