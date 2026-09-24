Gurugram News: पर्यावरण के प्रति किया जागरूक

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गुरुग्राम। सेवा संकल्प अभियान के तहत केआईआईटी वर्ल्ड स्कूल में विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्राओं को मासिक धर्म, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जानकारी दी गई। वहीं, लायंस क्लब के सहयोग से स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। प्रिंसिपल डॉ. नीलिमा कामराह ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना भी जरूरी है। संवाद