Gurugram News: 30 साल से छठ पूजा करा रही संस्था की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। देवीलाल कॉलोनी में न्यू जन कल्याण संस्था की ओर से बीते 30 साल से छठ पूजा की जा रही है। 12 साल पहले नगर निगम की ओर से पक्के घाट का निर्माण हुआ है। जिसकी सुरक्षा व रखरखाव पर सवाल खड़ा हो गया। संस्था के प्रधान का दावा है कि वह पूजा के दौरान 24 घंटे के लिए किसी हादसे की जिम्मेवारी लेते हैं। इसके अलावा नगर निगम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।छठ घाट तालाब में हादसे के बाद उसके रखरखाव करने वालों की पोल खुल गई है। नगर निगम की ओर से इसकी देखभाल की जाती है। संस्था की ओर से तालाब में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की बात कही गई है, जिसे छठ पूजा के दौरान बंद किया जाएगा। संस्था के प्रधान का कहना है कि प्रशासन की ओर से केवल 24 घंटे के लिए किसी तरह की घटना होने पर जिम्मेवारी के लिए उनसे लिखित लिया जाता था।बता दें कि बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गहरे पानी में डूबने से छह वर्षीय बच्चे अंकुश की मौत हो गई थी। अंकुश अपनी मां का इकलौती संतान था। उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। वह अपनी मां के साथ मामा के घर पर रहता था। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां की हालत बदहवास हो गई है।वर्जनहादसे के लिए नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिले में अन्य घाट का भी सर्वे कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था ठीक कराई जानी जाहिए। -रणधीर राय, समाजसेवीछठ पूजा कराने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि तालाब के आस-पास बेरिकेडिंग कराएं। आजकल बारिश का पानी एकत्रित होने पर केवल नगर निगम को सूचना देने की जरूरत होती है। आगे से कोई हादसा न हो इसके लिए इंतजाम होने चाहिए। -बी एन लाल, संरक्षक पाटिल पुत्र सांस्कृतिक चेतना मंचछठ पूजा स्थल की सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जाएंगे। प्रशासन की ओर से 24 घंटे तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनसे लिखित ली जाती है। संस्था के लोगों के साथ बैठक कर इसे बेहतर बनाने के लिए नगर निगम को लिखा जाएगा। -राम अध्यक्ष, न्यू जन कल्याण संस्था देवी लाल नगरहुडा विभाग की जमीन पर यह पूजा घाट बना हुआ है। आगे से कोई हादसा न हो इसके लिए नगर निगम को लिखा जा रहा है। साथ ही इसकी देखरेख भी की जाएगी। -नरेश कटारिया, पार्षद , वार्ड-8, नगर निगम