Gurugram News: टूटी हुई सड़क को लेकर हुई नारेबाजी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:34 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:34 PM IST
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गुरुग्राम। सेक्टर-102 स्थित जॉय विले सोसाइटी में आरडब्ल्यूए महासचिव के निर्वाचन के विरोध के बाद विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को सोसाइटी के कुछ लोगों ने सोसाइटी के भीतर टूटी सड़क को लेकर नारेबाजी की। उनकी शिकायत थी कि रखरखाव शुल्क के नाम पर मोटी रकम देने के बावजूद सोसाइटी के भीतर सड़क टूटी हुई है। इस अव्यवस्था के लिए सोसाइटी प्रबंधन को जिम्मेदार बताया गया। संवाद
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