Gurugram News: नौकरी के साथ छठ व्रत की भी तैयारी

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। छठ महापर्व को लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। महिलाएं पूजा की खरीदारी से लेकर घर की साफ-सफाई और पकवान बनाने की तैयारियों में जुट गई हैं। कई ऐसी महिलाएं भी हैं, जो नौकरी करती हैं। वे दफ्तर के काम के साथ छठ व्रत की तैयारी भी कर रही हैं। कोई पूजा के लिए छुट्टी ले रही हैं तो कोई दफ्तर से लौटने के बाद घर के काम पूरे कर रही हैं। सुबह से शाम तक नौकरी और घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी महिलाओं में छठ पूजा को लेकर खासा उत्साह है। कामकाजी महिलाओं का कहना है कि छठ उनके परिवार की पुरानी परंपरा है। इसलिए नौकरी के बावजूद वे हर साल व्रत रखती हैं। पूजा की तैयारी पहले से शुरू कर देती हैं, ताकि आखिरी समय में परेशानी न हो।कोट्समेरे तीन बेटी और एक बेटा है। घर खर्च चलाने में मुश्किल होने की वजह से कई सालों से नौकरी कर रही हूं। हर साल छठ का व्रत भी रखती हूं। - सवित्री देवी, अशोक विहार फेज- 1अस्पताल में नौकरी करने की वजह से केवल एक दिन ही छुट्टी मिलती है। ऐसे में खरना का व्रत करना मुश्किल हो जाता है। - रंजू देवी, अशोक विहार फेज-2