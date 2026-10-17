Gurugram News: जिले को धूल मुक्त बनाने की तैयारी

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नंबर गेम - 294 सड़कें होंगी धूल मुक्तनंबर गेम 02 - 10 एंटी स्मॉग गन खरीदने की तैयारीअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर में उड़ती धूल और बढ़ते प्रदूषण से जनता को राहत देने के लिए नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने कमर कस ली है। निगम ने इस साल कुल 578.1 किलोमीटर लंबी 294 सड़कों को धूल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत हर महीने करीब 50 किलोमीटर सड़कों की सफाई की जाएगी, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा खाका तैयार किया गया है। सड़कों से निकलने वाली धूल का वैज्ञानिक तरीके से निपटान बसाई गांव में किया जाएगा।हालांकि, इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने संसाधनों की भारी कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। शहर को धूल मुक्त करने के लिए कुल 72 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों की जरूरत है, लेकिन निगम के पास फिलहाल सिर्फ 20 बड़ी मशीनें ही उपलब्ध हैं। यानी 52 सफाई मशीनों की कमी है, जिनमें 10 बड़ी, 4 मध्यम और 38 छोटी मशीनें शामिल हैं। इसके अलावा, पानी के छिड़काव के लिए 10 वाहनों और 9 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन की भी कमी बनी हुई है।संसाधनों की इस कमी से निपटने के लिए विभाग ने नए टेंडर जारी करने का दावा किया है। बड़ी मशीनों की खरीद के लिए निविदा मंजूरी की तारीख 7 मई 2026 तय की गई है, जबकि 10 नई स्मॉग गन खरीदने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही, कर्मचारियों को धूल नियंत्रण के प्रभावी तरीकों से अवगत कराने के लिए इस साल नगर निगम 12 और जीएमडीए 4 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।प्रकोष्ठ की जिम्मेदारियांअतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) सदस्य सचिव के रूप में प्रकोष्ठ के कामकाज का समन्वय करेंगे। मुख्य अभियंता सड़क रखरखाव, पुनर्विकास और पक्कीकरण के लिए तकनीकी योजना और कार्यान्वयन का समन्वय करेंगे। संबंधित संयुक्त आयुक्त और अधिशासी अभियंता अपने अधिकार क्षेत्र में उपायों के कार्यान्वयन और भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित करेंगे। अधिशासी अभियंता, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मशीनीकृत सफाई और धूल के वैज्ञानिक संग्रह, परिवहन तथा निपटान की निगरानी करेंगे। प्रकोष्ठ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत लागू होने वाले सड़क-धूल नियंत्रण उपायों को भी सुनिश्चित करेगा।नगर निगम की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयार एक्शन प्लान में सड़कों से धूल की सफाई प्रमुख है। धूल को नियंत्रित करने के लिए 10 और एंटी स्मॉग गन खरीदी जा रही हैं, जिससे पानी का छिड़काव होगा। - रवीन्द्र यादव, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम