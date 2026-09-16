Gurugram News: ट्रांसफार्मर मरम्मत के कारण बिजली रही गुल

विज्ञापन

गुरुग्राम। बिजली घर में आई गड़बड़ी के कारण सिविल लाइंस इलाके में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। बिजली घर के ट्रांसफार्मर के मरम्मत कार्य के कारण सुबह 10 बजे से करीब 2 बजे तक इलाके में बिजली नहीं थी। इस कारण इस इलाके के कार्यालयों में लोगाें को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिविल लाइंस में कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान और कार्यालय के अलावा पुलिस कॉलोनी, कीर्ति नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, पटेल नगर इलाके भी इससे प्रभावित रहे। लोगों ने बताया कि बिजली निगम ने इसकी पूर्व सूचना नहीं थी। बिजली निगम के स्थानीय जेई ने बताया कि बिजली घर में ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई थी, इसलिए बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस कारण बिजली काटी गई। वहीं, सेक्टर-110 ए स्थित डिप्लोमेटिक ग्रींस सोसाइटी में केबल फॉल्ट के कारण मंगलवार रात दो बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक बिजली नहीं थी। संवाद