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Gurugram News: 20 स्थानों पर पुलिस की पाठशाला आयोजित की

Sat, 17 Oct 2026 06:33 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:33 PM IST
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Police workshops were organized at 20 locations.
गुरुग्राम। पुलिस ने शनिवार को शहर के करीब 20 स्थानों पर पुलिस की पाठशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति चालकों को जागरूक करना था। करीब 350 ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई। पुलिसकर्मियों ने उन्हें हाईवे, एक्सप्रेसवे और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन न चलाने के निर्देश दिए। चालकों को सर्विस रोड का उपयोग करने और बांई लेन में रहने को कहा गया। सड़कों पर वाहन खड़ा न करने और निर्धारित पार्किंग में ही खड़े करने के निर्देश भी दिए गए। उन्हें वर्दी पहनने, दस्तावेज रखने और लंबित चालानों का भुगतान करने को भी कहा गया। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ब्यूरो
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