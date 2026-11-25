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गुरुग्राम। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 दिसंबर को 4 दिवसीय निशुल्क वाराणसी यात्रा होगी। प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को यह यात्रा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्रेन को हरीझंडी दिखाएंगे। 60 वर्ष या अधिक आयु के श्रद्धालु इसके पात्र हैं। उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र सरल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ब्यूरो