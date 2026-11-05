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Gurugram News: गुणवत्ता में फेल निकला पनीर, चार प्रतिष्ठान जांच के घेरे में

Thu, 05 Nov 2026 08:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:06 PM IST
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Paneer fails quality test; four establishments under scrutiny
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। जिले के बाजारों में बिक रहे पनीर की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एफडीए की प्रयोगशाला जांच में चार प्रतिष्ठानों से लिए गए पनीर के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। एक से 21 अक्तूबर के बीच लिए गए इन नमूनों को सबस्टैंडर्ड घोषित किया गया है।


रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दिनों शहर के अलग-अलग इलाके में इन चार प्रतिष्ठानों से पनीर के नमूने एकत्र किए गए थे। प्रयोगशाला में जांच के दौरान चारों प्रतिष्ठानों के पनीर के नमूने गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरे। बता दें कि इन सभी जगहों पर खुले में पनीर की बिक्री की जा रही थी। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए केवल देखकर पनीर की गुणवत्ता का आकलन करना संभव नहीं था। उत्पाद की असल स्थिति प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हुई।
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