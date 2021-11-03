Gurugram News: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करने का अवसर

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गुरुग्राम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट-2025 के अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करने का एक और अवसर दिया है। अभ्यर्थी 6 और 7 नवंबर को बोर्ड मुख्यालय, भिवानी में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का परिणाम आरएलवी (वेरिफिकेशन के कारण परिणाम लंबित) दर्शाया गया है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तीन अवसर मिलने के बावजूद अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को निर्धारित फीस या जुर्माना देना होगा। वेरिफिकेशन के लिए मूल पहचान पत्र और प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। संवाद