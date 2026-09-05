Gurugram News: डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख की ठगी में एक आरोपी गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। धन शोधन मामले में फंसाने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई स्थित शांति नगर निवासी सुल्तान सलीम शेख के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम में से करीब 45 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे।पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने 28 नवंबर 2025 को साइबर क्राइम थाना साउथ में शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया कि 21 से 28 नवंबर के बीच आरोपियों ने खुद को सरकारी एजेंसी के अधिकारी बताकर संपर्क किया। उसे बताया गया कि उसका आधार कार्ड धन शोधन में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद डराकर 78 लाख रुपये एक बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।जांच के दौरान पुलिस ने 5 सितंबर 2026 को सुल्तान सलीम शेख को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि उसने 50 हजार रुपये कमीशन के बदले अपना बैंक खाता दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध कराया था। इस खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेनदेन के लिए किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के बैंक खाते के खिलाफ पहले से साइबर ठगी की आठ शिकायतें दर्ज हैं।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।