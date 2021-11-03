Gurugram News: तालाब की सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे अधिकारी

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बादशाहपुर। बादशाहपुर के नवीनीकृत तालाब की मौजूदा स्थिति और सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त आयुक्त अंकिता चौधरी ने संयुक्त आयुक्त सपना यादव के साथ तालाब परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान तालाब के आसपास सफाई की स्थिति देखने के साथ यहां स्वच्छता अभियान चला रही संस्था के प्रतिनिधियों से भी जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने तालाब परिसर का भ्रमण किया और नवीनीकरण के बाद इसके रखरखाव को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी जुटाई। विशेष रूप से तालाब और इसके आसपास नियमित सफाई की व्यवस्था पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने तालाब के आसपास गंदगी जमा न होने देने और नियमित अंतराल पर सफाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही तालाब जैसे सार्वजनिक जल स्रोत के रखरखाव और परिसर में स्वच्छता की निगरानी को लेकर भी संबंधित टीम से बातचीत की गई। संवाद