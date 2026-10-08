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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Now, primary school teachers will also learn the nuances of AI; online training has begun.

Gurugram News: अब प्राथमिक शिक्षक भी सीखेंगे एआई के गुर, ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू

Thu, 08 Oct 2026 07:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:58 PM IST
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Now, primary school teachers will also learn the nuances of AI; online training has begun.
गुरुग्राम। सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को तकनीक से जोड़ने के लिए एआई आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हो गया है। एससीईआरटी हरियाणा की ओर से प्राथमिक शिक्षकों के लिए एआई बेसिक्स पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। प्रशिक्षण का दूसरा बैच 8 से 15 अक्तूबर तक चलेगा। इसमें शिक्षकों को एआई साधनों के शैक्षणिक उपयोग, पढ़ाई को प्रभावी बनाने और विद्यार्थियों के आकलन में तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। पहले यह पाठ्यक्रम पूरा कर चुके शिक्षकों को दोबारा प्रशिक्षण नहीं लेना होगा। संवाद
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