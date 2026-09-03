फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Nikhil won a silver medal in the Wushu competition.

Gurugram News: वुशु प्रतियोगिता में निखिल ने जीता रजत पदक

Thu, 03 Sep 2026 05:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:52 PM IST
विज्ञापन
Nikhil won a silver medal in the Wushu competition.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फर्रुखनगर। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फर्रुखनगर के छात्र निखिल ने 59वीं हरियाणा स्टेट स्कूल गेम्स की वुशु प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। गांव खेड़ा झांझरोला निवासी विनोद के पुत्र निखिल ने 90 किलोग्राम भारवर्ग में यह उपलब्धि हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

निखिल ने प्रतियोगिता के शुरुआती मुकाबलों में करनाल के रितिक चौधरी, यमुनानगर के जसविंदर, सोनीपत के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लक्ष्य और कैथल के पवन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला चरखी दादरी के इरफान खान से हुआ। कड़े मुकाबले में निखिल एक अंक के अंतर से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। विद्यालय की एमडी डॉ. सुचेता ठक्कर और चेयरमैन डॉ. राजेश ठक्कर ने निखिल को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed