फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   NHM employees stage a sit-in protest demanding payment of outstanding allowances.

Gurugram News: लंबित भत्तों की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी बैठे धरने पर

Mon, 31 Aug 2026 07:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
NHM employees stage a sit-in protest demanding payment of outstanding allowances.
गुरुग्राम। सेक्टर-39 स्थित सीएमओ कार्यालय में एनएचएम कर्मचारी सोमवार को अपना कार्य छोड़कर धरने पर बैठ गए। यह धरना प्रदर्शन समय पर वेतन भुगतान सहित लंबित भत्तों की मांग के लिए किया गया। कर्मचारी सुबह 10 बजे से सीएसओ ऑफिस के पास बैठे रहे। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लगभग दो वर्षों से वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों का हर त्योहार बिना वेतन के ही मना रहे हैं। समय पर वेतन न मिलने से कर्मचारियों को लगातार आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा के खर्च और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां भी प्रभावित हो रही हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यह धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक वेतन भुगतान की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, लंबित भत्तों के संबंध में उचित निर्णय नहीं लिया जाता। वहीं देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed