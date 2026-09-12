Gurugram News: शहर में बदला मौसम का मिजाज
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:55 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। मिलनियम सिटी में 12 सितंबर को दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी कमी आई। सुबह तेज धूप के कारण शहर में गर्मी और उमस थी। दोपहर बाद मौसम बदला और बारिश शुरू हुई। 11 सितंबर को भी शहर में बारिश दर्ज की गई थी। 12 सितंबर को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है। इससे तापमान फिर बढ़ सकता है और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बारिश से गुरुग्राम और मानेसर की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 12 सितंबर को गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 70 दर्ज किया गया। मानेसर का एक्यूआई 101 रहा। 11 सितंबर को गुरुग्राम का एक्यूआई 131 और मानेसर का 258 था। हालांकि, सड़कों पर जमा मिट्टी के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।
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मानेसर। मिलनियम सिटी में 12 सितंबर को दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी कमी आई। सुबह तेज धूप के कारण शहर में गर्मी और उमस थी। दोपहर बाद मौसम बदला और बारिश शुरू हुई। 11 सितंबर को भी शहर में बारिश दर्ज की गई थी। 12 सितंबर को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है। इससे तापमान फिर बढ़ सकता है और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बारिश से गुरुग्राम और मानेसर की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 12 सितंबर को गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 70 दर्ज किया गया। मानेसर का एक्यूआई 101 रहा। 11 सितंबर को गुरुग्राम का एक्यूआई 131 और मानेसर का 258 था। हालांकि, सड़कों पर जमा मिट्टी के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।
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