Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   NHAI installs barricades following the caving in of the Gurugram-Sohna elevated road.

Gurugram News: गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड धंसने के बाद एनएचएआई ने की बैरिकेडिंग

Thu, 05 Nov 2026 05:30 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 05:30 PM IST
विज्ञापन
NHAI installs barricades following the caving in of the Gurugram-Sohna elevated road.
गुरुग्राम- सोहना एलिवेटेड रोड पर बने गड्ढे को ढका गया। संवाद
जीएमडीए और एनएचएआई मिलकर करेंगे सीवर लाइन का समाधान
विज्ञापन

- सीआईपी तकनीक से सीवर लाइन को किया जाएगा ठीक, जीएमडीए को दिया एस्टिमेट
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सोहना रोड स्थित एसडी आदर्श स्कूल के सामने गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड धंसने के बाद एनएचएआई ने बैरिकेड्स लगाए हैं। बैरिकेड्स लगाकर बायी तरफ की लेन को बंद किया गया है और यहां पर दो लेन से वाहनों का संचालन होने रहा है। करीब दो हजार करोड़ रुपये की लागत से बने इस एलिवेटेड रोड पर बार-बार सड़क धंसने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सीवर व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएचएआई द्वारा क्योर्ड इन प्लेस पाइप (सीआईपीपी) तकनीक से सीवर लाइन को ठीक किया जाएगा। एनएचएआई नेजीएमडीए को सीआईपीपी के लिए एस्टिमेट दिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) व गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकारी एलिवेटेड रोड के नीचे गुजर रही सीवर लाइन को लेकर मंथन कर रहे हैं। सड़क धंसने के पीछे मुख्य वजह एलिवेटेड रोड के नीचे करीब तीन दशक पुरानी सीवर लाइन में रिसाव, जमीन के नीचे मिट्टी का कटाव या निर्माण कार्य में खामी बताई जा रही हैं। तीन दिन पहले एसडी आदर्श स्कूल के सामने गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड धंस गई थी। गनीमत रही कि एलिवेटेड रोड पर बने इस गड्ढे में कोई वाहन नहीं फंसा, नहीं तो काेई बड़ा हादसा हो सकता था।
विज्ञापन

सातवीं बार धंसी है सड़क
गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड पर रोड पर छह बाद सड़क धंसने के बावजूद एनएचएआई और जीएमडीए की ओर को ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में सातवीं बार सड़क धंस गई, जिस जगह पर बार-बार सड़क धंस रही है, वहां नीचे काफी पुरानी सीवर लाइन है। ऐसे में सीवर लाइन को सही ढंग से बनाकर सड़क धंसने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ गड्ढा भरने के कुछ समय बाद फिर से सड़क धंसने की समस्या होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------------------------------
क्योर्ड इन प्लेस पाइप (सीआईपीपी) तकनीक के माध्यम से सीवर लाइन संबंधी कार्य कराया जाएगा, ताकि दोबारा से एलिवेटेड रोड धंसने की समस्या न हो। जीएमडीए अधिकारियों के साथ कार्य को लेकर समन्वय किया जा रहा है। जल्द ही धंसी हुई सड़क को ठीक कराया जाएगा, ताकि एलिवेटेड रोड पर वाहनों सुचारू संचालन हो सके। - योगेश तिलक, परियोजना निदेशक, एनएचएआई
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed