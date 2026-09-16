Gurugram News: नए छात्रों को मिली सफलता की सीख, कौशल विकास पर जोर

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कुलगुरु डॉ. संजय कौशिक ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि कॉमर्स के क्षेत्र में सफलता के लिए डिग्री और अच्छे अंक के साथ ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी जरूरी है। विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ संस्कारों को भी जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि वे देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें। विशिष्ट अतिथि बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के अतिरिक्त उपाध्यक्ष नागेंद्र शेखर और जिलियन सॉल्यूशंस, टोरंटो की निदेशक अंशुमा विजय ने विद्यार्थियों से अनुभव साझा किए। उन्होंने बदलते व्यावसायिक क्षेत्र के अनुरूप नए कौशल सीखने और अवसरों का लाभ उठाने पर जोर दिया। इस दौरान कुलसचिव डॉ. संजय अरोड़ा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एवं मैनेजमेंट की डीन डॉ. अमरजीत कौर और कॉमर्स विभाग की चेयरपर्सन डॉ. सीमा महलावत ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया।

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गुरुग्राम (संवाद)। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग की ओर से सेक्टर-87 स्थित परिसर में नए विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ कॉमर्स क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता की संभावनाओं से परिचित कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई। भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बीआर शंकरानंद मुख्य अतिथि रहे।