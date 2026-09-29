फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Negligence in pearl millet procurement will not be tolerated: Tejpal Tanwar

बाजरे की खरीद में कोताही बर्दाश्त नहीं : तेजपाल तंवर

Tue, 29 Sep 2026 07:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:15 PM IST
विज्ञापन
Negligence in pearl millet procurement will not be tolerated: Tejpal Tanwar
सोहना विधायक तेजपाल तंवर ने अनाज मंडी पहुंचकर फसल खरीद की तैयारियों का निरीक्षण किया।
विधायक ने अनाज मंडी पहुंचकर बाजरे की खरीद की तैयारियों का निरीक्षण किया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सोहना। सोहना भाजपा विधायक तेजपाल तंवर ने मंगलवार को अनाज मंडी पहुंचकर बाजरे की खरीद की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाजरे की खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और उन्हें मंडी में फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

विधायक ने मंडी परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई, जल निकासी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मंडी परिसर से अतिक्रमण हटाने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और रेहड़ियों को मंडी से बाहर करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने आढ़तियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। आढ़तियों ने मंडी में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने, अतिक्रमण, रेहड़ियों की बढ़ती संख्या और अवैध पार्किंग की समस्या उनके सामने रखी। विधायक ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम अखिलेश यादव, मार्केट कमेटी चेयरमैन दयाराम लोहिया, आढ़ती महेश आर्य, विकास गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed