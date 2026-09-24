Gurugram News: नवदीप और हर्ष ने दिलाई जीत
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। जीएससी क्रिकेट ग्राउंड पर बृहस्पतिवार को मावेरिक्स राइडर की टीम ने गुड़गांव ग्लेडिएटर की टीम को 4 रन हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मावेरिक्स राइडर ने 3 विकेट खोकर 181 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुड़गांव ग्लेडिएटर की टीम 9 विकेट खोकर 177 रन ही बना सकी। मावेरिक्स राइडर की ओर से हर्ष शर्मा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और नवदीप को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
विज्ञापन