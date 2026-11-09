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Gurugram News: नेशनल जूनियर एथलेटिक्स मीट स्थगित

Mon, 09 Nov 2026 11:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:42 PM IST
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National Junior Athletics Meet postponed
गुरुग्राम। हैदराबाद में 14 से 16 नवंबर तक होने वाली 20वीं राष्ट्रीय अंतर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसके पीछे अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला दिया है। प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के करीब सात हजार खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद थी। प्रतियोगिता के कोऑर्डिनेटर सीएस राठी के अनुसार, प्रतियोगिता स्थगित होने से प्रभावित खिलाड़ियों और जिला एथलेटिक्स संघ को मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल नई तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। संवाद
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