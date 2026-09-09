Gurugram News: नगर निगम सदन की बैठक कल

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गुरुग्राम। नगर निगम के सदन की बैठक शुक्रवार को होगी। इस बैठक में पार्षदों के बीच जलभराव, गंदगी और सीवर जैसी प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही, शहर को 14 सितंबर को अपना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल सकता है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की ओर से पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का मामला पिछले एक साल से अधिक समय से लंबित था। अब चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शहर के विकास कार्यों के लिए इन पदों का भरा जाना महत्वपूर्ण है। पार्षदों को उम्मीद है कि इस बार चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। ब्यूरो