Gurugram News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में रामपुरा फ्लाईओवर के पास 23 सितंबर की देर रात को अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक के साले प्रदीप की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ सड़क हादसे में मौत संबंधित धाराओं में खेड़कीदौला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।मृतक की पहचान कन्नौज (उत्तर प्रदेश) के रामपुर बैजू निवासी दुरेश कुमार (30) के रूप में हुई है, जो काकरोला गांव में किराये पर रहता था। मृतक के साले प्रदीप ने बताया कि उनके जीजा 23 सितंबर की रात करीब 12 बजे अपनी बाइक पर मानेसर से काकरोला गांव स्थित अपने घर जा रहा था। रामपुरा फ्लाईओवर के पास पहुंचने पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुरेश कुमार बाइक सहित सड़क पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।वर्जनबृहस्पतिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वाहन की पहचान होने पर चालक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। -परमजीत खरब, जांच अधिकारी, खेड़कीदौला थाना