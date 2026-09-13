Gurugram News: माताओं के त्याग और सेवा को मिला सम्मान

विज्ञापन

मानेसर। ब्रह्माकुमारीज के भोरा कलां स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रविवार को माताओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ओआरसी के 25 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया था। कार्यक्रम में पिछले 10 साल या उससे अधिक समय से ब्रह्माकुमारीज से जुड़ी 300 माताओं को सम्मानित किया गया। उन्हें अभिनंदन पत्र, पटका और फूल देकर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में ओआरसी की निदेशिका आशा दीदी ने कहा कि मां का जीवन में सबसे ऊंचा स्थान है। मां अपने परिवार और समाज को अच्छे संस्कार देने में बड़ी भूमिका निभाती है। संवाद