Gurugram News: मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया, स्वच्छता जरूरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:17 PM IST
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अपराजिता कार्यक्रम
अर्जुन नगर स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को किया गया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अर्जुन नगर स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पारस अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. महिमा ने छात्राओं को सामान्य हाइजीन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। साथ ही मासिक धर्म क्यों महत्वपूर्ण है और उस समय किन-किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सैनेटरी पैड के सही उपयोग, समय-समय पर उन्हें बदलने और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा की। डॉ. महिमा ने कहा कि मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों और झिझक को दूर करना जरूरी है। इसके साथ की छात्राओं को बेड टच और गुड टच के बारे में बताया। छात्राओं ने कई सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञ द्वारा सरल तरीके से जवाब दिया गया। इस अवसर पर डॉ. महिमा, सुष्मिता, प्रिंसिपल शिवदत्त समेत अन्य स्टॉफ उपस्थित रहीं।
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अर्जुन नगर स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को किया गया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अर्जुन नगर स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पारस अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. महिमा ने छात्राओं को सामान्य हाइजीन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। साथ ही मासिक धर्म क्यों महत्वपूर्ण है और उस समय किन-किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सैनेटरी पैड के सही उपयोग, समय-समय पर उन्हें बदलने और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा की। डॉ. महिमा ने कहा कि मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों और झिझक को दूर करना जरूरी है। इसके साथ की छात्राओं को बेड टच और गुड टच के बारे में बताया। छात्राओं ने कई सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञ द्वारा सरल तरीके से जवाब दिया गया। इस अवसर पर डॉ. महिमा, सुष्मिता, प्रिंसिपल शिवदत्त समेत अन्य स्टॉफ उपस्थित रहीं।
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