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Gurugram News: नीदरलैंड के मेयर ने छात्रों से किया संवाद

Mon, 16 Nov 2026 08:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:46 PM IST
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Mayor from the Netherlands interacted with students
नोएडा (संवाद)। नीदरलैंड के अम्स्टेलवीन नगर पालिका के महापौर तजाप्को पॉपेन्स ने सोमवार को एमिटी विश्वविद्यालय का दौरा किया। उनके साथ नीदरलैंड दूतावास के उप प्रमुख हुइब मिजनारेन्ड्स और आर्थिक सलाहकार ऐन कैसर भी मौजूद थीं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. अतुल चौहान और कुलपति डॉ. बलविंदर शुक्ला ने उनका स्वागत किया। महापौर ने विदेशी विद्यार्थियों से बातचीत कर उनके शैक्षणिक और सांस्कृतिक अनुभव जाने। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय पुस्तकालय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र और नवाचार उद्भवन केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
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