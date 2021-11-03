Gurugram News: विकास और जनसुविधाओं पर मेयर, निगमायुक्त की चर्चा

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गुरुग्राम। नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त पंकज ने मेयर राजरानी मल्होत्रा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान गुरुग्राम के समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर जनसुविधाएं देने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में शहर के विकास को गति देने पर जोर दिया गया। नगर निगम की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर भी बात हुई। मेयर राजरानी मल्होत्रा और निगमायुक्त पंकज ने बेहतर समन्वय पर सहमति जताई। उन्होंने नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर प्रमुखता से चर्चा की। बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने शहर के विकास के महत्व पर जोर दिया। निगमायुक्त पंकज ने जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों अधिकारियों ने गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यूरो