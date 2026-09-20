Gurugram News: कबड्डी चैंपियनशिप में मऊ लोकरी और ताऊ देवीलाल स्टेडियम का दबदबा

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रविवार को एमेच्योर कबड्डी संगठन गुरुग्राम की ओर से सब जूनियर, जूनियर और सर्कल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए ट्रायल और मुकाबले आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में जिले की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। विभिन्न आयुवर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दिनभर चले मुकाबलों के बाद चार वर्गों के फाइनल खेले गए।सब जूनियर बॉयज वर्ग के फाइनल में ताऊ देवीलाल स्टेडियम और ऊंचा माजरा की टीम आमने-सामने थीं। रोमांचक मुकाबले में ताऊ देवीलाल स्टेडियम ने ऊंचा माजरा को 20-18 से हराकर खिताब जीता। सब जूनियर गर्ल्स वर्ग में मऊ लोकरी और ककरोला के बीच मुकाबला हुआ। मऊ लोकरी ने बेहतर खेल दिखाते हुए ककरोला को 16-13 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।जूनियर बॉयज वर्ग के फाइनल में बीबीडी स्पोर्ट्स क्लब और नकडोला की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। बीबीडी स्पोर्ट्स क्लब ने 30-25 से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा किया। जूनियर गर्ल्स वर्ग के फाइनल में मऊ लोकरी और ककरोला की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। मऊ लोकरी ने एकतरफा मुकाबले में ककरोला को 25-12 से हराकर चैंपियनशिप जीती।