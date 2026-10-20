Gurugram News: सेक्टर-109/112 की मास्टर रोड का होगा निर्माण

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जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता शेखर नांदल ने बताया कि मास्टर रोड के निर्माण से दोनों सेक्टरों और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय निवासियों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य को पहले सिरे चढ़ाने का प्रयास किया गया था। बता दें कि मास्टर रोड 109/112 जर्जर होने से धूल उड़ती रहती है। इसके कार्य को जीएमडीए ने सुनील ठेकेदार को दिया था। हालांकि, ठेकेदार सुनील ने निर्धारित कार्य पूरा नहीं किया और बीच में ही काम छोड़ दिया। इसके बाद प्राधिकरण ने ठेकेदार को कई नोटिस जारी किया। जीएमडीए ने जुर्माना लगाते हुए ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया है। ब्यूरो

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गुरुग्राम। सेक्टर-109 और 112 को विभाजित करने वाली मास्टर रोड का निर्माण कराया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से 3.88 करोड़ रुपये की निविदा जारी की गई है। योजना के तहत सड़क निर्माण के साथ इससे जुड़े अन्य आवश्यक कार्य भी कराए जाएंगे। काम पूरा करने के लिए आठ महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।