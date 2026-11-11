Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Manish wins gold in Dubai after defeating a Pakistani boxer

Gurugram News: दुबई में पाकिस्तानी बॉक्सर को हराकर मनीष ने जीता स्वर्ण

Wed, 11 Nov 2026 05:51 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:51 PM IST
विज्ञापन
Manish wins gold in Dubai after defeating a Pakistani boxer
- गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूलमालाओं से किया जोरदार स्वागत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दुबई में आयोजित मुक्का बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे जिले के मनीष शर्मा का गांव में जोरदार स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में मनीष ने पाकिस्तानी बॉक्सर रहीम परदेसी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और जीत की बधाई दी। ग्रामीणों ने मनीष की जीत को पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि मनीष ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर गांव और जिले का नाम रोशन किया है।

मनीष ने बताया कि दुबई में मुकाबला चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्हें अपनी तैयारी और मेहनत पर पूरा भरोसा था। उनका लक्ष्य देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना था। पाकिस्तानी बॉक्सर को हराकर पदक हासिल करना उनके लिए गर्व का पल है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अभ्यास, कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग को दिया। मनीष ने कहा कि भविष्य में भी वह मेहनत जारी रखेंगे और देश के लिए और पदक जीतने का प्रयास करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed