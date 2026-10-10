Gurugram News: मंडी में मैनहोल ऊंचे और व्यवस्था नीची

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संवाद न्यूज एजेंसीपटौदी। शहर के बीचोंबीच और व्यस्त पटौदी-बिलासपुर मार्ग पर स्थित पुरानी सब्जी मंडी इन दिनों बदहाली के आंसू रो रही है। मंडी में चारों तरफ फैली गंदगी, सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर और नालों से बहते गंदे पानी के कारण स्थानीय निवासियों और खरीदारों का जीना मुहाल हो गया है। आलम यह है कि इस प्रमुख मार्ग से रोजाना गुजरने वाले हजारों राहगीरों को भारी दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डस्टबिन न होने और सड़क पर ऊंचे बने मैनहोल के कारण यहां हर वक्त बड़े हादसों का खतरा मंडरा रहा है।तीन-चार दिन पहले नालों की सफाई की गई थी, लेकिन सफाई के बाद निकला कूड़ा और गंदा पानी सड़क पर ही फैला हुआ है। - राकेश कुमारसब्जी खरीदने के लिए मंडी आता हूं लेकिन कूड़े के ढेरों से उठने वाली बदबू के कारण वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। - सत्यनारायण सैनीमंडी में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। - रामकिशनसड़क किनारे जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले बनाया गया मैनहोल भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। - देशराज सैनी, प्रधान, सब्जी मंडीमैनहोल के ऊपर रखी हुई स्लैब को थोड़ा रैंप करवाकर समतल कर दिया जाएगा, जिससे कि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो। - राहुल राव, कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग