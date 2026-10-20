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Gurugram News: पीजी में महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 10:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:57 PM IST
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Man arrested for raping woman at a PG accommodation
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। सेक्टर-38 स्थित एक पीजी में महिला से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। महिला की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान देव कुमार के रूप में हुई है। मूलरूप से दिल्ली की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार को वह सेक्टर-38 स्थित पीजी में मौजूद थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने नशे की हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने स्तर पर हिम्मत जुटाते हुए तुरंत पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में शिकायत दी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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