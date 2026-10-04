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Gurugram News: मेंटेनेंस शुल्क छू रहा आसमान, जर्जर दीवार जमीन पर

Sun, 04 Oct 2026 05:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:02 PM IST
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Maintenance charges skyrocketing; dilapidated wall collapses.
सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सड़क पर उतरे लोग
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नंबर गेम - 900 प्लॉट हैं टाउनशिप में
नंबर गेम 02 - 02 साल में 90 प्रतिशत बढ़ा शुल्क
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-108 स्थित एक्सपीरियन द वेस्टरलीज टाउनशिप के निवासियों ने बिल्डर और रखरखाव एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुनियादी सुविधाओं की बदहाली और सुरक्षा में चूक से नाराज निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के नेतृत्व में जुटे लोगों ने बिल्डर पर लापरवाही और मनमाने ढंग से वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया है।
निवासियों का कहना है कि लगभग 900 प्लॉट वाली इस वीआईपी टाउनशिप की चहारदीवारी कई जगहों से टूट चुकी है। मुख्य प्रवेश द्वारों पर लगे बूम बैरियर और आरएफआईडी टैग सिस्टम ठप पड़े हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लोगों ने बताया कि पिछले दो वर्षों में कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क में की गई 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। निवासियों ने इस वृद्धि को नाजायज बताते हुए बिल्डर से खर्चों का विस्तृत विवरण और ऑडिट किए गए खातों को तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है।
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पार्क, क्लब, बिजली और अन्य सुविधाओं में सुधार की मांग
निवासियों ने टाउनशिप के पार्कों और हरित क्षेत्रों के विकास एवं रखरखाव, कम्युनिटी क्लब को जल्द चालू करने, विश्वसनीय बिजली बैक-अप उपलब्ध कराने, आंतरिक सड़कों और जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। वहीं, धार्मिक स्थल सहित सभी साझा क्षेत्रों और सामुदायिक सुविधाओं को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तांतरित करने की मांग भी उठाई गई।
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15 दिनों में लिखित कार्ययोजना की मांग
एसोसिएशन ने डेवलपर्स और एजेंसी से सभी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए 15 दिन के भीतर लिखित व कार्ययोजना प्रस्तुत करने की मांग की है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण, तरीके से किया गया। निवासियों का उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना नहीं, बल्कि टाउनशिप की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और रखरखाव से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों की जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, हरेरा, जीएमडीए, जिला प्रशासन और अन्य सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शन में राजेश जूण, हितेश चौधरी, एडवोकेट रविंद्र यादव, हितेश यादव, वीनू शर्मा, हरिंदर राय, राजेश महाजन सहित सभी सम्मानित निवासियों ने भाग लिया।
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