Gurugram News: आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना

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मानेसर। मिलेनियम सिटी में शनिवार को हुई बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। रविवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। वहीं, बिलासपुर और मानेसर में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम में ठंडक बनी रही और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि, दोपहर बाद कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन मौसम में गर्मी का असर कम रहा। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। दो दिनों तक हुई बारिश के कारण अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में भी करीब एक डिग्री की कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 11 सितंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। संवाद