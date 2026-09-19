Gurugram News: किरण अकादमी रोमांचक मैच जीती

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गुरुग्राम। बैल्स एंड बैल्स ग्राउंड के मैदान पर शुक्रवार को किरण क्रिकेट अकादमी और टीडीएल क्लब सीनियर की टीम के बीच टी-20 मैच खेला गया। इसमें किरण अकादमी की टीम ने टीडीएल क्लब की टीम को 9 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर किरण अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 117 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीडीएल क्लब की टीम 14.1 ओवर में 108 रन ही बना सकी। किरण अकादमी की ओर से शुभ को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अबरार को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद