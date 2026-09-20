गुरुमंत्र : बच्चों की प्रतिभा पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाएं

विज्ञापन

हर बच्चे में कुछ अलग और खास करने की क्षमता होती है। एक अच्छे शिक्षक की भूमिका केवल किताबों का ज्ञान देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। शिक्षक को बच्चों की गलतियों पर केवल डांटने के बजाय प्यार, धैर्य और प्रोत्साहन के साथ समझाना चाहिए। इससे बच्चों में सीखने की इच्छा बढ़ती है और वे अपनी बात खुलकर रखने का प्रयास करते हैं। पढ़ाई को खेल, गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों से जोड़ने पर बच्चे रुचि के साथ सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास, कल्पनाशक्ति और समस्या का समाधान करने की क्षमता भी विकसित होती है। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, इसलिए शिक्षक को उनकी जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। शिक्षक का छोटा सा प्रोत्साहन भी बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है और उसे अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित कर सकता है। -जगवंती, पीआरटी, सेक्टर 4/7 पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल