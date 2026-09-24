केसीएल : खिलाड़ियों की पंजीकरण की प्रकिया शुरू

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। कबड्डी चैंपियंस लीग (केसीएल) के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों के पंजीकरण की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। खिलाड़ी 26 सितंबर तक पंजीकरण कर सकेंगे। इसके बाद 27 सितंबर को रोहतक स्थित राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। खिलाड़ियों से ट्रायल के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।चयन प्रक्रिया में सफल रहने वाले खिलाड़ी केसीएल की आगे की प्लेयर ऑक्शन प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। ऑक्शन के दौरान लीग की फ्रेंचाइजी आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगी। केसीएल की ओर से उभरती कबड्डी प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले सीजन में लीग के लिए खिलाड़ियों का कुल प्लेयर पर्स चार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। हालांकि, आगामी सीजन के लिए प्लेयर पर्स की राशि की घोषणा अभी नहीं की गई है। इसमें बदलाव होने की संभावना है।