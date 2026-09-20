Gurugram News: शिक्षकों के लिए जॉयफुल लर्निंग कार्यशाला

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गुरुग्राम। सेक्टर-10ए स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में शनिवार को प्राथमिक एवं गतिविधि शिक्षकों के लिए जॉयफुल लर्निंग कार्यशाला आयोजित हुई। शिक्षाविद् शैली सिंह ने शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय और प्रभावी बनाने के तरीके बताए। गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों की सहभागिता, रचनात्मकता, जिज्ञासा और आत्मविश्वास बढ़ाने की तकनीकें साझा की गईं। शिक्षकों ने गतिविधि आधारित शिक्षण का अनुभव लिया। प्रधानाचार्या दिपिंदर कौर ने शैली सिंह का आभार जताया। संवाद