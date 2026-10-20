Gurugram News: दंगल में नोएडा के जोंटी गुर्जर ने मारी बाजी, जीता 2.25 लाख रुपये का इनाम

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले के गांव डूंडाहेड़ा में मंगलवार को आयोजित 82वें दंगल में देश के विभिन्न राज्यों से आए 100 से अधिक पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला और दमखम का प्रदर्शन किया। दंगल की सबसे बड़ी कुश्ती में नोएडा के जोंटी गुर्जर ने जीत हासिल कर 2 लाख 25 हजार रुपये का पुरस्कार अपने नाम किया। जोंटी गुर्जर भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया।गांव में हनुमान मंदिर के पीछे स्थित राव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित दंगल में सुबह से ही पहलवानों और कुश्ती प्रेमियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। प्रतियोगिता में अलग-अलग वजन और आयु वर्ग के पहलवानों के बीच मुकाबले कराए गए। आयोजकों के अनुसार, बाल पहलवानों की कुश्तियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। दोपहर 12 से दो बजे तक बाल पहलवानों के मुकाबले आयोजित किए गए। इसके बाद अन्य कुश्तियां कराई गईं। बाल पहलवानों के मुकाबलों में 51 से 500 रुपये तक तथा अन्य कुश्तियों में 2100 से 11 हजार रुपये तक के इनाम निर्धारित किए गए थे।मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने पहलवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि कुश्ती हमारी पारंपरिक खेल संस्कृति का अहम हिस्सा है।