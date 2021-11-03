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Gurugram News: यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त निरीक्षण

Sat, 14 Nov 2026 12:45 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:45 AM IST
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Joint inspection to improve the traffic system
गुरुग्राम। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने शुक्रवार को राजीव चौक पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) टीम भी साथ थी। निरीक्षण का उद्देश्य यातायात को सुचारु, सुरक्षित और व्यवस्थित करना था। टीम ने चौराहे पर वाहनों की आवाजाही और सड़क सुरक्षा पहलुओं का जायजा लिया। भविष्य की कार्ययोजना तैयार करते हुए आवश्यक सुधारों की पहचान की गई। इन उपायों से वाहनों का आवागमन सुगम होगा और यातायात दबाव नियंत्रित होगा। गुरुग्राम यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि प्रमुख चौराहों पर समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम चल रहा है। संबंधित विभागों के साथ समन्वय से योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि आमजन को जाम से राहत मिल सके। ब्यूरो
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