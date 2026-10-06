Gurugram News: 9 अकतूबर से शुरू होगी जैकबपुरा की रामलीला

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जैकबपुरा में इस बार त्योहारों की रौनक सबसे पहले शुरू होने जा रही है। शहर की प्रसिद्ध श्री दुर्गा रामलीला कमेटी इस साल अपनी स्थापना का 61वां वर्ष मना रही है। जहां शहर की बाकी रामलीलाएं 10 अक्बतूर से शुरू होंगी, वहीं जैकबपुरा में इसका भव्य आगाज एक दिन पहले यानी 9 अक्बतूर की रात से ही हो जाएगा। इस बार दर्शकों के लिए अलग हटकर स्टेज परिकल्पना और अनूठी झांकियां तैयार की गई हैं।पूरी तरह रामचरितमानस पर आधारित इस रामलीला में चौपाइयां और सोरठे संगीत के साथ सुमधुर गायन में गूंजेंगे। यहां का मुख्य आकर्षण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज वे कलाकार हैं, जो पिछले 50 वर्षों से रावण की भूमिका निभा रहे हैं। इस बार वे जोगी रावण और अंतिम दृश्यों में दिखाई देंगे। बेटी की विदाई की तर्ज पर होने वाला राम-सीता विवाह और मुख्य दहन स्थल तक जाने वाली भव्य शोभायात्रा इस आयोजन को बेहद खास बनाएगी।जैकबपुरा श्री दुर्गा रामलीला के कार्यक्रम9 अक्तूबर- गणपति पूजा और नारद मोह10 अक्तूबर - राम जन्म लीला11 अक्तूबर -धनुष यज्ञ लीला12 अक्तूबर - राम- सीता विवाह13 अक्तूबर- राम वन गमन14 अक्तूबर-दशरथ प्रतिज्ञा पालन लीला15 अक्तूबर - राम भरत मिलाप, सुतीक्ष्ण लीला16 अक्तूबर- सीता हरण, राम सुग्रीव मित्रता17 अक्तूबर- बाली वध, रावण हनुमान संवाद, लंका दहन18 अक्तूबर-रावण अंगद संवाद,19 अक्तूबर - कुंभकरण मेघनाद वध, सुलोचना सती, अहिरावण वध20 अक्तूबर- दशहरा उत्सव, शोभा यात्रा रावण वध21 अक्तूबर - राजा राम का राज्याभिषेक