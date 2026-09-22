Gurugram News: निवेशकों का बढ़ा भरोसा, जिले बना वैश्विक नवाचार का केंद्र

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मंगलवार को फॉर्च्यून-200 कंपनी प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इंक. (पीएफआई) के भारत के पहले इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। हरियाणा की नई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) नीति के तहत स्थापित यह केंद्र राज्य की मजबूत तकनीकी अर्थव्यवस्था, कुशल कार्यबल और बढ़ते वैश्विक निवेश भरोसे को रेखांकित करता है।उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को वैश्विक कंपनियों के साथ काम करने व आधुनिक तकनीक और नए कौशल में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। पीएफआई का इनोवेशन सेंटर वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्रौद्योगिकी और अन्य उभरते क्षेत्रों में नवाचार और उच्च कौशल आधारित कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास वैश्विक कंपनियों को निवेश, विस्तार, अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।इस मौके पर प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इंक. के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं प्रौद्योगिकी व परिचालन अधिकारी स्कॉट केस, कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्मिक एवं अनुभव अधिकारी विक्की वालिया, पीएफआई इनोवेशन सेंटर इंडिया के उपाध्यक्ष एवं भारत प्रमुख प्रवीण गोयल, मानव संसाधन प्रमुख उपासना निश्चल, मुख्य परिचालन अधिकारी (प्रौद्योगिकी एवं परिचालन) डैन स्टीफेंसन तथा उपाध्यक्ष, रणनीतिक पहल बिल सिडलोस्की तथा उद्योग विभाग हरियाणा के अधिकारी व अन्य उपस्थित रहे।