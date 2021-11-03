फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Intersections on the Dwarka Expressway will also be under camera surveillance.

Gurugram News: द्वारका एक्सप्रेसवे के चौक भी होंगे कैमरों की निगरानी में

Sat, 26 Sep 2026 12:54 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Intersections on the Dwarka Expressway will also be under camera surveillance.
सीसीटीवी लगाने के लिए एनएचएआई ने जीएमडीए को दी एनओसी, यातायात नियम तोड़ने वालों के कटेंगे चालान
विज्ञापन


मनोज धर द्विवेदी
गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे के चौक अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे। चौक पर कैमरे लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को एनओसी दे दी है। इसके बाद जीएमडीए की ओर से एक्सप्रेसवे से जुड़े प्रमुख चौक पर कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। फेज दो में 2722 कैमरे लगाने की योजना पर काम चल रहा है।
अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के मुख्य कॉरिडोर एलिवेटेड पर कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की निगरानी की जा रही है और नियम तोड़ने पर चालान किए जाते हैं। अब चौक पर भी निगरानी व्यवस्था शुरू होने से रेड लाइट जंप, गलत दिशा में वाहन चलाने और अन्य यातायात उल्लंघनों पर नजर रखी जा सकेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे के आसपास विकसित हो रहे सेक्टरों और सोसाइटियों से बड़ी संख्या में वाहन इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में चौकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य यातायात व्यवस्था की निगरानी को मजबूत करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करना है। जीएमडीए अधिकारियों के अनुसार पुलिस विभाग की मांग पर यह कदम उठाया जा रहा है। विभाग के अनुसार चौक पर विभिन्न प्रकार के कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे लगाने के लिए जीएमडीए ने एनएचएआई से एनओसी मांगी थी, जो मिल गई है। ऐसे में कैमरे लगाने का जल्द काम शुरू किया जाएगा। कैमरे के लिए पोल समेत अन्य के इंतजाम किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

जीएमडीए सिटी सर्विलांस योजना के फेज-2 में 1406 एएनपीआर, 102 आरएलवीडी, 74 पीटीजेड, 759 जनरल सर्विलांस, 347 फेस रिकॉग्निशन कैमरे और 20 स्पीड रडार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इसी योजना के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे के चौक पर भी आधुनिक कैमरे लगाने की तैयारी है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर एलन मॉल चौक, बसई सेक्टर 37डी, बसई चौक, सेक्टर 101 चौक, धनवापुर, दौलताबाद चौक, बजघेड़ा चौक, सेक्टर 108 समेत चौक या लिंक रास्ते हैं। इन चौक पर आवश्यकता अनुसार छह से आठ कैमरे लगाए जा सकते हैं। अभी इन जगहों पर कैमरे नहीं होने से वाहनों पर नजर रखने में पुलिस को दिक्कत होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीसीटीवी कैमरों का होगा नेटवर्क
जीएमडीए दिसंबर 2026 तक 4287 सीसीटीवी कैमरों का मजबूत निगरानी नेटवर्क तैयार करने की योजना रखता है। फेज-1 के तहत 1200 कैमरे शहर में लग चुके हैं। फेज-2 में 2722 कैमरे व मारुति सुजूकी के 365 कैमरे लगाए जा रहे हैं।


पुलिस विभाग की मांग पर द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- डॉ. सुशील कुमार, हेड स्मार्ट सिटी, जीएमडीए
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed