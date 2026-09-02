Gurugram News: एसजीटीयू में स्टोरीटेलिंग पर इंटरैक्टिव कार्यशाला आयोजित

गुरुग्राम। एसजीटी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए स्टोरीटेलिंग पर इंटरैक्टिव कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य कहानी कहने के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद, आत्म-अभिव्यक्ति और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना था।कार्यशाला में विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों और व्यावहारिक अभ्यासों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहानी के पात्र व कथानक तैयार करने, आवाज और भाव-भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुति देने और दर्शकों से जुड़ने की तकनीकें सीखीं। कार्यक्रम का संचालन कहानीकार एवं स्टोरीटेलिंग कोच सीमा वाही मुखर्जी ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बिना झिझक अपने विचार रखने और कल्पनाओं के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मौलिक कहानियां तैयार कर उनका मंचन भी किया। टीम के साथ काम करते हुए उन्होंने अपने विचारों को प्रभावी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शम्मी नागपाल और डॉ. श्वेता तिवारी ने किया। संवाद