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Gurugram News: खराब मीटर बदलने का लक्ष्य 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश

Tue, 10 Nov 2026 07:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:15 PM IST
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Instructions issued to meet the target of replacing faulty meters by November 30
गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने खराब बिजली मीटरों को बदलने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को हुई बैठक में 30 नवंबर 2026 तक तीन से अधिक बिलिंग चक्र से लंबित सभी खराब मीटरों को बदलने का लक्ष्य तय किया गया। निगम में कुल 34,525 खराब मीटर लंबित हैं। इनमें से 10 नवंबर 2026 तक 8,030 मीटर बदले जा चुके हैं। अभी 26,495 खराब मीटर बदलने शेष हैं। इस प्रकार अब तक लगभग 23.26 फीसदी कार्य पूरा हुआ है। हिसार जोन में 17,101 और दिल्ली जोन में 9,394 खराब मीटर लंबित हैं। प्रबंध निदेशक ने मुख्य अभियंता (मटेरियल मैनेजमेंट) को पर्याप्त मीटर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधीक्षक अभियंताओं को नियमित निगरानी के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं को सही बिलिंग की सुविधा मिले। ब्यूरो
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