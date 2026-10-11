Gurugram News: भारत में ब्लड कैंसर केयर को उन्नत बनाने पर गहन विचार-विमर्श

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गुरुग्राम। सेक्टर-29 स्थित शनिवार को फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफएमआरआई) ने दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हेमेनेक्स्ट 2.0 का आयोजन किया। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर और भारत के करीब 200 फैकल्टी सदस्य व 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में जीनोमिक्स, सीएआर-टी सेल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सत्र हुए। आईसीएमआर-एनसीआरपी के अनुसार, 2022 में भारत में 14.6 लाख नए कैंसर मामले सामने आए। बच्चों में लिंफोइड ल्यूकेमिया लड़कों में 29 फीसदी और लड़कियों में 24 फीसदी कैंसर का कारण बनता है। विशेषज्ञों ने आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को मरीजों तक समय पर और कम खर्च में पहुंचाने पर जोर दिया। अस्पताल के प्रिंसिपल डायरेक्टर राहुल भार्गव ने वैज्ञानिक प्रगति का लाभ मरीजों तक पहुंचाने को जरूरी बताया। सम्मेलन में बच्चों में ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग और संक्रमण से बचाव पर भी विचार-विमर्श हुआ। संवाद