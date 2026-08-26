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Gurugram News: आईसीएटी ने 15 मीटर मल्टी-एक्सल स्लीपर बस को दिया पहला प्रमाणपत्र

Wed, 26 Aug 2026 06:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:20 PM IST
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ICAT grants first certificate for 15-meter multi-axle sleeper bus.
अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने सिनाटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड को 15 मीटर मल्टी-एक्सल स्लीपर बस के लिए अपना पहला अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किया है। यह प्रमाणपत्र एआईएस-119 और एआईएस-153 मानकों के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार दिया है।

यह उपलब्धि यात्री परिवहन श्रेणी में सबसे लंबी बस बॉडी कॉन्फिगरेशन के परीक्षण और प्रमाणन में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीएटी के निदेशक सौरभ दलेला ने सिनाटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नरेश कुमार यादव को यह प्रमाणपत्र सौंपा। यह बस लंबी दूरी की यात्री परिवहन के लिए डिजाइन की गई है। इसमें संरचनात्मक मजबूती, आपातकालीन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और यात्रा आराम जैसी विशेषताएं हैं। बस में 42 बर्थ (पूर्ण स्लीपर संस्करण) या 21 बर्थ और 42 सीटें (हाइब्रिड स्लीपर संस्करण) की क्षमता है। इसका परीक्षण वाहन सुरक्षा, संरचनात्मक अखंडता और यात्री आवास से संबंधित आवश्यकताओं के खिलाफ किया गया है।
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